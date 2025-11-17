17 ноября – последний день уплаты имущественного налога

Время платить налоги. Сегодня, 17 ноября, – последний день уплаты единого имущественного платежа, который включает транспортный, земельный и налог на недвижимость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До 1 октября собственникам имущества направили извещения. Кроме того, данные есть в личном кабинете плательщика на портале налоговых органов. Также сумму можно узнать в системе ЕРИП и там же произвести оплату.

Денис Терешков, заместитель начальника управления налогообложения доходов и имущества физических лиц Министерства по налогам и сборам Беларуси:

В части налога на недвижимость – его физические лица уплачивают в отношении капитальных строений, которые им принадлежат, в том числе получены по наследству либо же получены в лизинг. К такими капитальным строениям мы можем отнести квартиры, жилые дома, садовые домики, дачи, гаражи, машиноместа, а также иное недвижимое имущество. В части земельного налога физические лица уплачивают земельный налог за земельные участки, которые принадлежат им на различных правах пользования. В части транспортного – его необходимо уплатить за транспортные средства, которые зарегистрированы за гражданами в Государственной автомобильной инспекции.

В Беларуси более 3,5 миллиона плательщиков имущественного налога. Свыше 85 % из них уже внесли необходимую сумму. Напомним, за просрочку сроков уплаты предусмотрены пени и штрафы.