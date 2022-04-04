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Ещё одна деталь. Что означают белые повязки на убитых в Буче?

04 апреля 2022 18:13
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Россия, несмотря на несогласие Великобритании, вновь потребует созыва Совбеза ООН после провокации украинских радикалов в Буче (подробнее здесь), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ещё одна деталь. Что означают белые повязки на убитых в Буче?-1

Еще одна важная деталь – белые повязки на убитых в Буче. Это пророссийский опознавательный знак. Не о них ли говорили украинские «защитники» в видео 2 апреля (подробнее здесь)? Без синих лент – значит, можно стрелять. Это могло бы объяснить, откуда взялось столько убитых на только что чистых улицах и почему положение тел на фото постоянно не совпадает? Такое возможно, когда композиция кадра для масштабной постановки находится еще в процессе доработки.

Ещё одна деталь. Что означают белые повязки на убитых в Буче?-4

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
Мы увидели, как на улицах организована та самая постановка, которую сейчас пытаются использовать в антироссийских целях. Мы затребовали срочное проведение заседания Совета безопасности по этому конкретному вопросу, потому что усматриваем в таких провокациях прямую угрозу международному миру и безопасности.

Ещё одна деталь. Что означают белые повязки на убитых в Буче?-7

Ксения Худолей, политический обозреватель:
Что-то подсказывает, Сеть еще увидит немало киноляпов из Бучи. Жаль, что человеческие жизни мало интересуют тех, кто без капли правды готов официально заявлять, обвинять, призывать к санкциям. Может поэтому Великобритания и отнекивается от инициативы России собрать Совбез ООН и расследовать дело. Вот только сама Россия не собирается соглашаться с тем, что в театре боевых действий кто-то пытается разыграть кровавый спектакль.

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# Международная политика # Сергей Лавров # Ксения Худолей # Фотофакт

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