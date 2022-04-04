Ещё одна деталь. Что означают белые повязки на убитых в Буче?

Россия, несмотря на несогласие Великобритании, вновь потребует созыва Совбеза ООН после провокации украинских радикалов в Буче (подробнее здесь), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще одна важная деталь – белые повязки на убитых в Буче. Это пророссийский опознавательный знак. Не о них ли говорили украинские «защитники» в видео 2 апреля (подробнее здесь)? Без синих лент – значит, можно стрелять. Это могло бы объяснить, откуда взялось столько убитых на только что чистых улицах и почему положение тел на фото постоянно не совпадает? Такое возможно, когда композиция кадра для масштабной постановки находится еще в процессе доработки.