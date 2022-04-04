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В кадре репортёры. Эта съёмка может пролить свет на ситуацию в Буче

04 апреля 2022 17:12
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Россия, несмотря на несогласие Великобритании, вновь потребует созыва Совбеза ООН после провокации украинских радикалов в Буче (подробнее здесь), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В кадре репортёры. Эта съёмка может пролить свет на ситуацию в Буче-1

Эти видео облетели интернет не просто стремительно – молниеносно. Ужасающие кадры из украинской Бучи не дали опомниться и захлестнули эмоциями.

В кадре репортёры. Эта съёмка может пролить свет на ситуацию в Буче-4

Мэр Бучи 31 марта гордо заявил, что российские военные покинули город (подробнее в видеоматериале). Сразу после опубликовали ролики появления в Буче украинских сил. Спецназ свободно гуляет по улицам, снимает видео и кое-что обсуждает.

В кадре репортёры. Эта съёмка может пролить свет на ситуацию в Буче-7

Пацаны без синих повязок. Можно по ним стрелять?

В кадре репортёры. Эта съёмка может пролить свет на ситуацию в Буче-10

Можно ли стрелять по людям без синих повязок (по гражданским)? Можно – делают вывод украинские военные 2 апреля. А в это же время местный депутат делится кадрами улиц города.

В кадре репортёры. Эта съёмка может пролить свет на ситуацию в Буче-13

Чиновница исколесила почти весь город, и ни одного убитого на дороге. Но что это? В кадре появляются некие репортеры, что-то усердно снимающие. И уже 3-го числа все видео из Бучи демонстрируют улицы с телами гражданских.

В кадре репортёры. Эта съёмка может пролить свет на ситуацию в Буче-16

Взгляните, это одно и то же место с двух разных сторон. На одном фото все чисто, на другом – ужасающая картина. Так кто создал ее, если российской армии уже и в помине не было?

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# Международная политика # Анатолий Федорук # Ксения Худолей # Фотофакт

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