Масштабная провокация? В МИД России прокомментировали видеокадры из Бучи

Россия созвала Совбез ООН после провокации украинских радикалов в Буче. Видео и фото города, распространенные в интернете, носят сомнительный характер, однако проверять их на правдивость мировая дипломатия не спешит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, ролики на которых якобы сняты зверства российской армии при отступлении из Бучи появились в Сети 3 апреля. Западные политики и медиа тут же обвинили в убийстве мирных жителей населенного пункта Россию. Там Минобороны официально опровергло обвинения. Никакой достоверной информации о содержании опубликованных видео нет, все это больше похоже на масштабную провокацию. Известно, что российские войска покинули Бучу в последних числах марта, а публикации в СМИ появились спустя четыре дня. Что происходило в это время в городе, подконтрольном украинским военным неизвестно.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:

Главы государств, главы внешнеполитических ведомств, общественные деятели, бывшие, кстати говоря, политические деятели сделали заявления, исходя только из видеокадров, буквально минутных видеокадров, по-моему, даже меньше минуты, нескольких фотографий, и они уже готовы обвинять во всем. Не работали эксперты, не получили они другой информации, которая могла бы пролить свет на то, что происходит, но политические заявления уже были сделаны. Кто мастер провокаций? Конечно, США и НАТО.