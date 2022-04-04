Закрыть и отобрать всё. Кулеба эмоционально отреагировал на «зверства» россиян под Киевом

Россия, несмотря на несогласие Великобритании, вновь потребует созыва Совбеза ООН после провокации украинских радикалов в Буче, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Россия, несмотря на несогласие Великобритании, вновь потребует созыва Совбеза ООН после провокации украинских радикалов в Буче, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эти видео облетели интернет не просто стремительно – молниеносно. Ужасающие кадры из украинской Бучи не дали опомниться и захлестнули эмоциями.
Кажется, на это и рассчитывали авторы публикаций. Ведь если задуматься над увиденным, невольно задаешься вопросами: как, зачем, а главное – когда?
Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины:
Бучанская резня была умышленной. Россияне стремятся уничтожить как можно больше украинцев. Мы должны остановить их и выгнать. Я требую новых разрушительных санкций G7 сейчас: эмбарго на нефть, газ, уголь, закрыть все порты для российских судов и товаров, отключить все российские банки от SWIFT.
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