Закрыть и отобрать всё. Кулеба эмоционально отреагировал на «зверства» россиян под Киевом

Россия, несмотря на несогласие Великобритании, вновь потребует созыва Совбеза ООН после провокации украинских радикалов в Буче, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти видео облетели интернет не просто стремительно – молниеносно. Ужасающие кадры из украинской Бучи не дали опомниться и захлестнули эмоциями.