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Закрыть и отобрать всё. Кулеба эмоционально отреагировал на «зверства» россиян под Киевом

04 апреля 2022 16:28
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Россия, несмотря на несогласие Великобритании, вновь потребует созыва Совбеза ООН после провокации украинских радикалов в Буче, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Закрыть и отобрать всё. Кулеба эмоционально отреагировал на «зверства» россиян под Киевом-1

Эти видео облетели интернет не просто стремительно – молниеносно. Ужасающие кадры из украинской Бучи не дали опомниться и захлестнули эмоциями.

Закрыть и отобрать всё. Кулеба эмоционально отреагировал на «зверства» россиян под Киевом-4

Кажется, на это и рассчитывали авторы публикаций. Ведь если задуматься над увиденным, невольно задаешься вопросами: как, зачем, а главное – когда?

Закрыть и отобрать всё. Кулеба эмоционально отреагировал на «зверства» россиян под Киевом-7

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины:
Бучанская резня была умышленной. Россияне стремятся уничтожить как можно больше украинцев. Мы должны остановить их и выгнать. Я требую новых разрушительных санкций G7 сейчас: эмбарго на нефть, газ, уголь, закрыть все порты для российских судов и товаров, отключить все российские банки от SWIFT.

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# Международная политика # Дмитрий Кулеба # Ксения Худолей # Фотофакт

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