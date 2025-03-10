Николя Миркович, глава неправительственной организации «Запад-Восток» (Франция):

Это сложный вопрос. Стратегия Марин Ле Пен заключается в том, чтобы быть как можно более мейнстримной. Поэтому она не хочет, чтобы ее воспринимали как агента Путина. Она не хочет, чтобы ее воспринимали как выразителя обеспокоенности Москвы. И поэтому она так боится сказать то, что она действительно думает о ситуации. Марин Ле Пен и ее партия долгое время говорили, что нам не нужна война с Россией, что это самоубийственно для Европы, что это очень плохо для нас. Ранее многие французские компании процветали в России. Это будет чрезвычайно хороший выгодный рынок для французских компаний.

Между Россией и Францией было много хорошей торговли, и Марин Ле Пен защищала это. Но сейчас она боится. Сегодня на самом деле есть две Франции. Часть Франции, которая верит всему, что выходит из основных СМИ и государственных СМИ. И с другой стороны, многие люди, которые заходят в социальные сети, которые немного больше думают, которые больше интересуются политикой, которые просто ошеломлены, они не понимают, что происходит. Никто не должен хотеть воевать, особенно в такой стране, особенно с одной из крупнейших военных держав в мире. И наша оппозиция была в некоторой степени кастрирована. И очень трудно и тяжело для многих французов видеть, что в нашей французской ассамблее официальная оппозиция мало говорит и не понимает, что нас могут привести к войне и гибели сотен тысяч, а может быть, и миллионов французских граждан.