Трамп рассчитывает на хороший итог встречи США и Украины в Джидде

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на успех украинско-американских переговоров в Саудовской Аравии 11 марта, рассчитывая на значительный прогресс в разрешении кризиса. Об этом пишет ТАСС.

Ранее спецпредставитель лидера Америки Стивен Уиткофф намерен обсудить вопросы прекращения огня с делегацией Украины, возглавляемой главой офиса Зеленского Андреем Ермаком, глава МИД Андреем Сибигой и руководителем Минобороны Рустемом Умеровым. С американской стороны будут представлены Марко Рубио, Майк Уолтц и Уиткофф.