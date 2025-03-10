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Трамп рассчитывает на хороший итог встречи США и Украины в Джидде

10 марта 2025 09:30
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Президент США Дональд Трамп выразил надежду на успех украинско-американских переговоров в Саудовской Аравии 11 марта, рассчитывая на значительный прогресс в разрешении кризиса. Об этом пишет ТАСС.

Ранее спецпредставитель лидера Америки Стивен Уиткофф намерен обсудить вопросы прекращения огня с делегацией Украины, возглавляемой главой офиса Зеленского Андреем Ермаком, глава МИД Андреем Сибигой и руководителем Минобороны Рустемом Умеровым. С американской стороны будут представлены Марко Рубио, Майк Уолтц и Уиткофф. 

Трамп рассчитывает на хороший итог встречи США и Украины в Джидде-1

Фото: pixabay

28 февраля Зеленский встречался с Трампом в Белом доме, но из-за конфликта между участниками украинская делегация ушла со встречи, и подписания соглашения о добыче полезных ископаемых было сорвано.

# Международная политика

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