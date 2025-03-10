Зачем самодостаточным девушкам участвовать в «Мисс Минск»? Мнения финалисток конкурса

Знакомства, мастер-классы, экскурсии, работа над внешностью – все это превращается в яркое приключение, которое оставляет незабываемые воспоминания и, возможно, приведет к короне первой красавицы столицы. Об этом и многом другом поговорили в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь с финалистками конкурса Дарьей Годун и Анастасией Стельмах.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Зачем таким самодостаточным девушкам, которые развиты во всех сферах, каждая и для себя, и для своей семьи – номер один, уже принцесса состоявшаяся… Зачем вам эта корона?

Анастасия Стельмах, финалистка «Мисс Минск – 2025»:

Вы правы, для своей семьи, для себя в первую очередь мы уже номер один, но я считаю, что все-таки нужно продемонстрировать себя еще и другим людям. Почему я должна останавливаться только на своей семье, правильно?

Дарья Годун, финалистка «Мисс Минск – 2025»:

Это открывает новые горизонты, возможности попасть в различные места, куда до этого возможности попасть не было: телевидение, какие-то программы, развивать себя, возможно, в соцсетях. Вообще, каждая девушка выбирает какое-то направление самостоятельное для себя.

Александра Каштанова, ведущая:

Расскажите нам про сам конкурс. Какие у вас ощущения? Что вам больше всего запомнилось? Дарья Годун:

Самым интересным для меня являются экскурсии, но также и общение с уверенными в себе людьми, достигшими успеха. Хочется брать от них максимально опыта и применять его на своей жизни.