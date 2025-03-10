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Лукашенко назначил Александра Турчина премьер-министром Беларуси

10 марта 2025 09:35
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Глава белорусского государства Александр Лукашенко назначил Александра Турчина на должность премьер-министра страны. Об этом информирует пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко назначил Александра Турчина премьер-министром Беларуси-1

Фото: president.gov.by

В соответствии с Конституцией, чтобы назначить премьер-министра, необходимо предварительное согласие Палаты представителей. Эта процедура была выполнена.

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# Александр Лукашенко # Александр Турчин # Отставки и назначения в Беларуси

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