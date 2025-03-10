Лукашенко назначил Александра Турчина премьер-министром Беларуси

Глава белорусского государства Александр Лукашенко назначил Александра Турчина на должность премьер-министра страны. Об этом информирует пресс-служба белорусского лидера.
Глава белорусского государства Александр Лукашенко назначил Александра Турчина на должность премьер-министра страны. Об этом информирует пресс-служба белорусского лидера.
Фото: president.gov.by
В соответствии с Конституцией, чтобы назначить премьер-министра, необходимо предварительное согласие Палаты представителей. Эта процедура была выполнена.
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