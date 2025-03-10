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Редкое генетическое заболевание. Принц Люксембурга умер в возрасте 22 лет

10 марта 2025 10:26
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Принц Фредерик де Нассау, племянник великого герцога Анри Люксембурга, скончался в возрасте 22 лет от редкой генетической болезни POLG. Об этом пишет ТАСС.

Редкое генетическое заболевание. Принц Люксембурга умер в возрасте 22 лет-1

Фото: pixabay

С 14 лет он уже знал, что его ранняя смерть неизбежна. Фонд POLG, основанный его семьей для изучения этого заболевания, объявил о его смерти в одной из парижских больниц. Принц не был наследником люксембургского престола.

# Некролог

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