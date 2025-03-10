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Президент назначил Романа Головченко председателем правления Нацбанка Беларуси

10 марта 2025 09:47
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко назначил Романа Головченко, ранее занимавшего пост главы правительства, на должность председателя Национального банка Беларуси. Об этом информирует пресс-служба белорусского лидера.

Президент назначил Романа Головченко председателем правления Нацбанка Беларуси-1

Фото: president.gov.by

Как отметил глава государства, Головченко стремился к более активному участию банковской системы в экономике и выразил уверенность в его опыте. Лукашенко особо подчеркнул, что это назначение – не отдых, а смена обстановки, и выразил надежду на эффективное управление экономикой.

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# Александр Лукашенко # Роман Головченко # Отставки и назначения в Беларуси

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