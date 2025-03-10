Президент назначил Романа Головченко председателем правления Нацбанка Беларуси

Как отметил глава государства, Головченко стремился к более активному участию банковской системы в экономике и выразил уверенность в его опыте. Лукашенко особо подчеркнул, что это назначение – не отдых, а смена обстановки, и выразил надежду на эффективное управление экономикой.

Лукашенко назначил Александра Турчина премьер-министром Беларуси