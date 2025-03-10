Президент назначил Романа Головченко председателем правления Нацбанка Беларуси

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко назначил Романа Головченко, ранее занимавшего пост главы правительства, на должность председателя Национального банка Беларуси. Об этом информирует пресс-служба белорусского лидера.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко назначил Романа Головченко, ранее занимавшего пост главы правительства, на должность председателя Национального банка Беларуси. Об этом информирует пресс-служба белорусского лидера.
Фото: president.gov.by
Как отметил глава государства, Головченко стремился к более активному участию банковской системы в экономике и выразил уверенность в его опыте. Лукашенко особо подчеркнул, что это назначение – не отдых, а смена обстановки, и выразил надежду на эффективное управление экономикой.
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