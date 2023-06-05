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В Нидерландах из-за технического сбоя десятки тысяч людей застряли на вокзалах

05 июня 2023 15:03
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Новости Нидерландов. В Нидерландах из-за технического сбоя нарушилось движение поездов. Больше других пострадали жители Амстердама. Десятки тысяч человек не могут ни въехать, ни выехать из города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нидерландах из-за технического сбоя десятки тысяч людей застряли на вокзалах-1

Вокзалы оказались переполнены пассажирами, которые надеются добраться до дома. Руководство железнодорожной компании призывает людей воспользоваться другим транспортом, поскольку неизвестно, когда возобновится движение поездов. Причиной транспортного коллапса стало аварийное отключение компьютеров в службе управления дорожным движением страны. Система отвечает за контроль и управление движением поездов.

# Авария # Новости Нидерландов # Фотофакт

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