В Нидерландах из-за технического сбоя десятки тысяч людей застряли на вокзалах

Новости Нидерландов. В Нидерландах из-за технического сбоя нарушилось движение поездов. Больше других пострадали жители Амстердама. Десятки тысяч человек не могут ни въехать, ни выехать из города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Нидерландов. В Нидерландах из-за технического сбоя нарушилось движение поездов. Больше других пострадали жители Амстердама. Десятки тысяч человек не могут ни въехать, ни выехать из города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вокзалы оказались переполнены пассажирами, которые надеются добраться до дома. Руководство железнодорожной компании призывает людей воспользоваться другим транспортом, поскольку неизвестно, когда возобновится движение поездов. Причиной транспортного коллапса стало аварийное отключение компьютеров в службе управления дорожным движением страны. Система отвечает за контроль и управление движением поездов.