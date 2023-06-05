В Нидерландах из-за технического сбоя десятки тысяч людей застряли на вокзалах

Новости Нидерландов. В Нидерландах из-за технического сбоя нарушилось движение поездов. Больше других пострадали жители Амстердама. Десятки тысяч человек не могут ни въехать, ни выехать из города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.