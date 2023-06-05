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Женитьба иорданского принца вызвала большой интерес к королевской моде. Вот какие наряды в тренде

05 июня 2023 15:04
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Новости Иордании. Свадебная лихорадка. Женитьба иорданского наследного принца вызвала большой интерес к королевской моде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спрос на традиционные наряды значительно вырос. Хотя, например, наряды королевы Иордании всегда были в центре внимания. Она поразила всех своим выбором на так называемую ночь хны в Аммане в честь будущей невестки. Это обряд прощания с родным домом перед свадьбой. Но Рания аль-Абдалла всегда была модницей, еще в 1993 году на своей свадьбе королева выбрала традиционное синее платье от ливанского дизайнера. В то время ему не было равных.

Женитьба иорданского принца вызвала большой интерес к королевской моде. Вот какие наряды в тренде-1

Зайнаб Киссвани, дизайнер:
На ночь хны мы всегда надеваем тауб – длинное традиционное платье. Наряд королевы был очень красивым, он был особенным. Дизайнер прикрепил на него иорданскую звезду.

Женитьба иорданского принца вызвала большой интерес к королевской моде. Вот какие наряды в тренде-4

Часто вдохновением для дизайнеров становится история и традиции страны, ее культурные ценности и ориентиры. Вот и современные наряды уже местных – иорданских – дизайнеров полны символизма. Нередко на них можно увидеть семиконечную звезду. Такую же, как на флаге страны.

# Мода # Фотофакт

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