Женитьба иорданского принца вызвала большой интерес к королевской моде. Вот какие наряды в тренде

Новости Иордании. Свадебная лихорадка. Женитьба иорданского наследного принца вызвала большой интерес к королевской моде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спрос на традиционные наряды значительно вырос. Хотя, например, наряды королевы Иордании всегда были в центре внимания. Она поразила всех своим выбором на так называемую ночь хны в Аммане в честь будущей невестки. Это обряд прощания с родным домом перед свадьбой. Но Рания аль-Абдалла всегда была модницей, еще в 1993 году на своей свадьбе королева выбрала традиционное синее платье от ливанского дизайнера. В то время ему не было равных.