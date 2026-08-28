Экс-журналист «The Guardian» признался в чудовищной лжи 15-летней давности
«Эффект разорвавшейся бомбы» – как часто мы используем эту метафору, применительно к той или иной резонансной новости?! Но его признание в чудовищной лжи на весь мир более чем 15-летней давности сегодня возымело именно такие последствия. Речь о бывшем корреспонденте британской «The Guardian» Саиде Дехгане и его (теперь уже в кавычках) «эксклюзивном интервью» с ней – иранкой Сакине, якобы приговоренной к забиванию камнями, что в 2010-м в самых ярких красках рисовала в глазах мирового сообщества из Ирана образ деспотичного государства, которому чуждо такое понятие, как права человека. Так вот, «этого интервью никогда не было, а статья полностью сфабрикована», – признается сейчас журналист, фактически, подтверждая, что тогда стал «винтиком» западной пропагандистской машины, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Зачем тогда был нужен этот фейк?
А затем, что именно после статьи – в том же 2010-м – Совбез ООН под беспрецедентным политическим давлением запускает против Тегерана, внимание, 1929 самых жестких на тот момент санкций. Чтобы их оправдать, нужна была максимально убедительная «эмоциональная история», – уверены в российским МИД. Запад по собственному заказу ее получил «в лучшем виде». И сегодня уже абсолютно неважно, что лживую заказную статью можно по-прежнему найти на сайте «The Guardian». Для западной пропаганды она уже отработанный материал. Этот «информационный каток» едет дальше.
Впрочем, признание об эксклюзиве «The Guardian», которого не было, – само по себе не эксклюзивно. Громкие и эмоциональные сфабрикованные истории не раз оказывались циничным методом для достижения политических (а порой и политически преступных) целей. Вспомним 2022 год – самое начало СВО. Телеканал BBC, штаб-квартира которого находится в Лондоне, на весь мир раздувает историю про чудовищную резню в украинской Буче, подкрепляя слова эффектной картинкой с десятками трупов.
По «удивительному» стечению обстоятельств вся эта телеистория в жанре «политического хоррора» разворачивается в тот момент, когда появившийся шанс на дипломатию вдребезги разбивает визит в Киев Бориса Джонсона – на тот момент британского премьера. Ну а ВВС ярко подтверждает правдивость уже хрестоматийной фразы «Англичанка гадит».
Уже подзабытый, но не менее показательный пример из начала 90-х, когда 15-летняя кувейтская девочка Наира выступила перед американским Конгрессом и рыдая рассказала, как иракские солдаты врывались в кувейтские больницы и бросали на пол младенцев. Эта история стала одним из аргументов для начала операции «Буря в пустыне», а двумя годами позже «New York Times» напишет, что Наира – это дочь посла Кувейта в США, а ее выступление срежиссировано PR-агентством за 12 миллионов долларов.
Ну и, пожалуй, хрестоматийный пример наглого вранья на все времена – пресловутая «пробирка Колина Пауэлла». Как эффектно это сработало и мало тогда было нужно, чтобы публично и весьма убедительно обосновать агрессию против суверенного государства. А ведь «аргумент» про биологическое оружие, по одной из версий, оказался простым стиральным порошком. Безусловно, эта пробирка в 2003-м очертила в мировой политике жирную красную линию, за которой заканчивается международное право и дипломатия, а порой и здравый смысл! Ну а свежее признание бывшего журналиста «The Guardian» сегодня пробивает в этой политике очередное дно.
Как отличить фейк от правды? Пообщались с заместителем декана исторического факультета БГУ.