«Эффект разорвавшейся бомбы» – как часто мы используем эту метафору, применительно к той или иной резонансной новости?! Но его признание в чудовищной лжи на весь мир более чем 15-летней давности сегодня возымело именно такие последствия. Речь о бывшем корреспонденте британской «The Guardian» Саиде Дехгане и его (теперь уже в кавычках) «эксклюзивном интервью» с ней – иранкой Сакине, якобы приговоренной к забиванию камнями, что в 2010-м в самых ярких красках рисовала в глазах мирового сообщества из Ирана образ деспотичного государства, которому чуждо такое понятие, как права человека. Так вот, «этого интервью никогда не было, а статья полностью сфабрикована», – признается сейчас журналист, фактически, подтверждая, что тогда стал «винтиком» западной пропагандистской машины, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Зачем тогда был нужен этот фейк? А затем, что именно после статьи – в том же 2010-м – Совбез ООН под беспрецедентным политическим давлением запускает против Тегерана, внимание, 1929 самых жестких на тот момент санкций. Чтобы их оправдать, нужна была максимально убедительная «эмоциональная история», – уверены в российским МИД. Запад по собственному заказу ее получил «в лучшем виде». И сегодня уже абсолютно неважно, что лживую заказную статью можно по-прежнему найти на сайте «The Guardian». Для западной пропаганды она уже отработанный материал. Этот «информационный каток» едет дальше.

Впрочем, признание об эксклюзиве «The Guardian», которого не было, – само по себе не эксклюзивно. Громкие и эмоциональные сфабрикованные истории не раз оказывались циничным методом для достижения политических (а порой и политически преступных) целей. Вспомним 2022 год – самое начало СВО. Телеканал BBC, штаб-квартира которого находится в Лондоне, на весь мир раздувает историю про чудовищную резню в украинской Буче, подкрепляя слова эффектной картинкой с десятками трупов. По «удивительному» стечению обстоятельств вся эта телеистория в жанре «политического хоррора» разворачивается в тот момент, когда появившийся шанс на дипломатию вдребезги разбивает визит в Киев Бориса Джонсона – на тот момент британского премьера. Ну а ВВС ярко подтверждает правдивость уже хрестоматийной фразы «Англичанка гадит».