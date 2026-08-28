Что ждет Европу? Мировые цены на пшеницу увеличились на 18% за месяц

Глядя на следующую новость, еще больше становится понятна важность каждого зерна, собранного аграриями. Мировые цены на пшеницу обновили трехлетний максимум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только за последний месяц стоимость зерна увеличилась на 18 %, а с начала лета ценники выросли сразу на треть. Причиной стала напряженность в Черноморском регионе. Удары по портовой инфраструктуре заблокировали поставки из этого важнейшего узла, откуда мир раньше получал больше четверти всего экспортного зерна.

Теперь глобальный рынок рискует недополучить до 30 миллионов тонн продукции. Ситуацию критически осложняет погода. Европа переживает самое жаркое лето в истории наблюдений. Согласно свежим прогнозам, урожайность пшеницы в Евросоюзе упала на 7 %. Еще хуже ситуация с яровыми культурами: сократился сбор сои и кукурузы, в некоторых регионах аграрии не исключают полной гибели посевов.

Из-за дефицита кормовой базы животноводы вынуждены кормить скот пшеницей, что дополнительно взвинчивает спрос. Покупатели экстренно ищут зерно в Австралии и Аргентине, однако дорогая доставка лишь разгоняет инфляцию. Для обычных граждан это означает новую волну продовольственной инфляции. Скачок цен на пшеницу неизбежно скажется на стоимости муки и хлеба. Дополнительно осложняют ситуацию высокие расценки на топливо из-за нестабильности на Ближнем Востоке.

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