Как отличить фейк от правды? Пообщались с заместителем декана исторического факультета БГУ

22 июня – день, который навсегда разделил историю на до и после. Но сегодня, спустя десятилетия, память о Великой Отечественной войне сталкивается с новым вызовом – фейками. Нейросети генерируют лжефакты, молодежь все чаще натыкается на искаженную информацию. Как защитить правду и кто сегодня ведет этот бой, узнали у нашей гости.

Юрий Царев, ведущий:

Нейросети сами ничего не придумывают, они черпают всю информацию из открытых источников, аккумулируют ее, анализируют и выдают какой-то результат. Соответственно, чем больше фейков будет заброшено в интернет-пространство, тем большая вероятность того, что нейросети не по своей воле, а по воле алгоритма, по которому они работают, сгенерируют фейк. Как сейчас быть в этом мире, потому что вы общаетесь со студентами.

Ребята сидят постоянно в телефонах. Если что-то нужно, они уже даже не гуглят. Уже есть нейронки, куда сразу обращаешься, и тебе сразу вываливается информация. Как быть в этой ситуации?

Алина Веремейчик, заместитель декана исторического факультета БГУ:

Вы совершенно правы, что заметили, что наша молодежь все время сидит в телефоне и пользуется искусственным интеллектом. На мой взгляд, искусственный интеллект сделал очень опасный прорыв. Он фактически автоматизировал ложь этих фейков. Он сделал их доступными, он сделал их дешевыми и сделал их очень качественными. Как работают все нейросети и искусственные интеллекты, мы тоже прекрасно знаем. Они компилируют то, что уже было ранее создано в интернете. То есть подражание шрифтам, старение документов, подражание документам, дубликаты каких-то документов и персон, личностей. Простому обывателю очень сложно справиться с этим вызовом. Но у нас все-таки работают профессионалы.

На историческом факультете мы готовим студентов, которые будут в будущем работать с документами. Они работают на комплексном подходе. На чем сыплется любое ИИ? Оно сыплется именно на том, что делает массивные ошибки. А именно: документы не могли употребляться в данный период. Данные формуляры не были разработаны. Человек не мог подписывать эти документы, потому что это не входило его в должностные инструкции. Данной печати не существовало в то время. Поэтому вот такой комплексный цифровой анализ документа это на сегодняшний день в порядке вещей – инструмент работы любого историка, которого мы готовим на историческом факультете.