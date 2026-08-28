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Цена биотоплива в Литве выросла на 60% за год – прибалтов ждет тяжелый отопительный сезон

28 августа 2026 17:03
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Жители Литвы готовятся к тяжелому отопительному сезону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы зимой обогреть дома, придется серьезно потратиться. Стоимость биотоплива в стране за год увеличилась на 60 %. Система теплоснабжения Литвы зависит именно от этого ресурса. Зимой счета за тепло могут увеличиться минимум на треть.

В августе на 30 % увеличилась плата за центральное отопление. Поднялись ценники и на древесные гранулы: их стоимость уже превышает 640 долларов за тонну. 

Паника в социальных сетях и страх перед холодами спровоцировали ажиотажный спрос на биотопливо. Торговые сети вводят жесткие лимиты, чтобы остановить перекупщиков, – не более 300 килограммов гранул в одни руки. 

Цена биотоплива в Литве выросла на 60% за год – прибалтов ждет тяжелый отопительный сезон-2

Ситуацию с сырьем усугубил и недавний ураган, который повредил леса на западе Литвы. 

Цена биотоплива в Литве выросла на 60% за год – прибалтов ждет тяжелый отопительный сезон-4

Чтобы сдержать хаос на рынке, правительство утвердило экстренный план. Власти выведут из резервов 125 тысяч кубометров биотоплива. Правда, для этого придется забыть про экологию и увеличить вырубку лесов. Официальный Вильнюс рассчитывает, что эти шаги помогут сбить прогнозируемый рост цен. Впрочем, возвращать льготную ставку налога для жителей не планируют. 

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# Кризис в ЕС # Новости Литвы

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