Цена биотоплива в Литве выросла на 60% за год – прибалтов ждет тяжелый отопительный сезон

Жители Литвы готовятся к тяжелому отопительному сезону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы зимой обогреть дома, придется серьезно потратиться. Стоимость биотоплива в стране за год увеличилась на 60 %. Система теплоснабжения Литвы зависит именно от этого ресурса. Зимой счета за тепло могут увеличиться минимум на треть.

В августе на 30 % увеличилась плата за центральное отопление. Поднялись ценники и на древесные гранулы: их стоимость уже превышает 640 долларов за тонну.

Паника в социальных сетях и страх перед холодами спровоцировали ажиотажный спрос на биотопливо. Торговые сети вводят жесткие лимиты, чтобы остановить перекупщиков, – не более 300 килограммов гранул в одни руки.