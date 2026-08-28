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Более 570 человек стали жертвами наводнения в Непале

28 августа 2026 16:55
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Число жертв катастрофического наводнения в Непале увеличилось до 579 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поисково-спасательная операция продолжается. Свыше 900 жителей числятся пропавшими без вести. 

Более 570 человек стали жертвами наводнения в Непале-2

Поисковые отряды продвигаются вдоль русла реки, так как бурный поток уносил людей на расстояние до 150 километров от эпицентра. Причиной трагедии стал сход ледника с тибетской стороны, который нес с собой разрушительный поток грязи и камней. 

Более 570 человек стали жертвами наводнения в Непале-4

Стихия сносила все на своем пути: дома, дороги и здания гидроэлектростанций. Армейским подразделениям удалось спасти рабочих из полностью затопленного туннеля ГЭС. Сейчас в операции задействованы 15 тысяч силовиков, вертолеты и беспилотники. 

Более 570 человек стали жертвами наводнения в Непале-6

Я видел, как поток воды унес около 9 грузовиков вместе с людьми. Это очень тяжелое зрелище. Я преподаю здесь 18 лет, но ничего подобного раньше не случалось.

Более 570 человек стали жертвами наводнения в Непале-8

Сегодня утром мне позвонил зять. Он плакал и сказал, что их дом полностью смыло. Троих членов семьи удалось спасти, а его брат до сих пор числится пропавшим без вести.

Более 570 человек стали жертвами наводнения в Непале-10

Поиски осложняет новая угроза: выше по течению образовалось искусственное озеро, объемом более 2 миллионов кубометров воды. Из-за риска повторного прорыва дамбы жители в панике бросают дома и уходят высоко в горы. Около 120 иностранных граждан эвакуированы из зоны бедствия.

Лукашенко направил соболезнования Председателю КНР и Президенту Непала в связи с последствиями паводка.

# Наводнение # Природные катаклизмы

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