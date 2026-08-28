Более 570 человек стали жертвами наводнения в Непале

Число жертв катастрофического наводнения в Непале увеличилось до 579 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поисково-спасательная операция продолжается. Свыше 900 жителей числятся пропавшими без вести.

Поисковые отряды продвигаются вдоль русла реки, так как бурный поток уносил людей на расстояние до 150 километров от эпицентра. Причиной трагедии стал сход ледника с тибетской стороны, который нес с собой разрушительный поток грязи и камней.

Стихия сносила все на своем пути: дома, дороги и здания гидроэлектростанций. Армейским подразделениям удалось спасти рабочих из полностью затопленного туннеля ГЭС. Сейчас в операции задействованы 15 тысяч силовиков, вертолеты и беспилотники.

Я видел, как поток воды унес около 9 грузовиков вместе с людьми. Это очень тяжелое зрелище. Я преподаю здесь 18 лет, но ничего подобного раньше не случалось.

Сегодня утром мне позвонил зять. Он плакал и сказал, что их дом полностью смыло. Троих членов семьи удалось спасти, а его брат до сих пор числится пропавшим без вести.