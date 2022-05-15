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15 мая отмечается Международный день семьи. А сколько их в Беларуси?

15 мая 2022 08:39
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Международный день семьи отмечают 15 мая во многих странах. В календаре памятных дат праздник появился не так давно. О его учреждении Генассамблея ООН объявила в 1993 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

15 мая отмечается Международный день семьи. А сколько их в Беларуси?-1

Счастливая семья – основа развития любого общества. В Беларуси более двух миллионов шестисот тысяч семей. В каждой третьей воспитываются двое детей. В последние годы значительно увеличилось количество многодетных родителей. Этому способствуют и принятые в Беларуси меры поддержки.  

15 мая отмечается Международный день семьи. А сколько их в Беларуси?-4

Семья в нашей стране признана непреходящей ценностью. На этом строится вся государственная семейная политика. Охрана материнства и детства, правовые гарантии, здравоохранение, социальная защита, финансовая поддержка – в нашем государстве есть все условия для создания крепкой семьи.  

# Брак и семья # Фотофакт

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