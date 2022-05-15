15 мая отмечается Международный день семьи. А сколько их в Беларуси?

Международный день семьи отмечают 15 мая во многих странах. В календаре памятных дат праздник появился не так давно. О его учреждении Генассамблея ООН объявила в 1993 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Счастливая семья – основа развития любого общества. В Беларуси более двух миллионов шестисот тысяч семей. В каждой третьей воспитываются двое детей. В последние годы значительно увеличилось количество многодетных родителей. Этому способствуют и принятые в Беларуси меры поддержки.