15 мая отмечается Международный день семьи. А сколько их в Беларуси?

Международный день семьи отмечают 15 мая во многих странах. В календаре памятных дат праздник появился не так давно. О его учреждении Генассамблея ООН объявила в 1993 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Международный день семьи отмечают 15 мая во многих странах. В календаре памятных дат праздник появился не так давно. О его учреждении Генассамблея ООН объявила в 1993 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Счастливая семья – основа развития любого общества. В Беларуси более двух миллионов шестисот тысяч семей. В каждой третьей воспитываются двое детей. В последние годы значительно увеличилось количество многодетных родителей. Этому способствуют и принятые в Беларуси меры поддержки.
Семья в нашей стране признана непреходящей ценностью. На этом строится вся государственная семейная политика. Охрана материнства и детства, правовые гарантии, здравоохранение, социальная защита, финансовая поддержка – в нашем государстве есть все условия для создания крепкой семьи.