Никита Михалков: у меня вопрос к этим пацифистам, борцам за мир. А что же вы молчали 8 лет?

Никита Михалков, народный артист РСФСР:

Вы понимаете, когда господин Гордон обращается к Ксении Собчак, к Юрию Дудю, дальше список можно продолжать, я думаю, понимаем, кто идет следом. У меня вопрос к этим плакальщикам, пацифистам, борцам за мир. А что же вы молчали 8 лет? Что вы молчали, когда на наших глазах предали, причем предали не просто кого-то конкретного, а договоренности государственные, европейские, договоренности относительно того, что будет мирная передача власти, что господин Янукович не будет больше баллотироваться и дальше естественным путем, после окончания его срока, будут новые выборы? Почему на другой день, когда был совершен абсолютно бесстыдный военный переворот, почему вы молчали? Вас никого не возмутило? А дальше почему вы молчали, когда убивали снайперы людей на Майдане? Почему вы молчали, когда боевики останавливали автобусы, идущие в Крым, и избивали людей? Почему вы молчали, когда обстрелы, которые продолжались в течение долгого времени, убивали людей, когда мы видим, как вскрываются могилы с останками десятков людей? Почему вы верите в то, что это фейк, вранье, это подстроено, надо проверить? Почему вы в это верите? И почему вы не плакали, не рыдали, не возникали, не возмущались, когда это происходило на ваших глазах? Почему вы сейчас заверещали так все? Потому что возникла опасность санкций. Потому что у вас дети учатся там. Потому что там банки, не дай бог, что-то там перекроют. У вас там дома, квартиры и яхты. Это страшно. И чтобы этого не случилось или чтобы, по крайней мере, вас это не затронуло, вы сейчас рыдаете по поводу бедного украинского народа. Помилуйте, но как?

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