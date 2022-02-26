В Мадриде +17°C, в Москве -2°C. Погода в Европе на неделю с 28 февраля по 6 марта

В Париже синоптики обещают солнечную погоду, столбик термометра здесь покажет +10 °С, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене воздух прогреется до +4 °С, осадков не будет. В Риме до +11 °С, также без осадков. В Мадриде солнечно, до +17 °С.
В Париже синоптики обещают солнечную погоду, столбик термометра здесь покажет +10 °С, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене воздух прогреется до +4 °С, осадков не будет. В Риме до +11 °С, также без осадков. В Мадриде солнечно, до +17 °С.
В столице Болгарии +2 °С, дождливо. В Анкаре +11 °С, также с осадками. В Афинах обещают дождливую погоду и +13 °С.
Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге прогнозируют +5 °С. В Вильнюсе +3 °С. В Варшаве столбики термометров покажут также +3 °С, осадков не ожидается. В Киеве синоптики обещают +3 °С, солнечно. В Москве столбики термометров покажут -2 °С.
До +6°С, ветрено и почти без осадков. Прогноз синоптиков на первую неделю марта смотрите здесь.