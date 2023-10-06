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Российские военные подбили автомобиль с высокопоставленными офицерами ВСУ в Херсоне

06 октября 2023 14:36
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В Херсоне артиллеристы бригады «Конвой» из гаубицы Д-20 подбили бронетранспортер с офицерами ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника штаба артиллерийского дивизиона бригады с позывным Бандерас.

На видеозаписи видно, как артиллерийский снаряд падает рядом с автомобилем, после этого военные достают людей из подбитого транспортного средства. По сообщению Бандераса, за машиной велось наблюдение с помощью БПЛА. Когда из здания вышли боевики и направились в колонне авто в сторону промышленной зоны, было установлено место встречи и нанесен удар по противнику. Силовые структуры установили, что в машине находились высшие офицеры ВСУ.

# Международная политика

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