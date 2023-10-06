Российский МиГ-31 перехватил американский истребитель P-8A Poseidon над Норвежским морем

Истребитель РФ МиГ-31 поднялся в воздух для выполнения перехвата американского самолета, приблизившегося к российской границе над акваторией Норвежского моря. Об этом сообщает Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

По данным российского борта, целью был идентифицирован американский самолет P-8A Poseidon. При сближении с российским истребителем зарубежный самолет отклонился от государственной границы. Все дальнейшие действия российского истребителя осуществлялись в соответствии с требованиями международного воздушного законодательства.