Дзермант: в момент потепления отношений с США надо сохранять внутреннее достоинство

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим ситуацию вокруг Совета мира, ход переговоров США и Ирана, а также другие важнейшие международные события. В гостях политолог Алексей Дзермант.

Алексей Дзермант, в гостях политолог:

В моменты определенных потеплений отношений с рядом западных государств, в данном случае речь о США, всегда нужно сохранять внутреннее достоинство. И мы его сохраняем. А не так, что вот только пальчиком поманили – все побежали, рады, обнимаемся. Мы прекрасно понимаем, что это прожженные хищники-политики, для которых уничтожить государство, уничтожить лидеров стран, которые им неугодны, ничего не стоит. Поэтому доверять и вот сломя голову куда-то лететь уж точно в этой ситуации не стоит.

Нужно внимательно изучить и посмотреть, что как там будет происходить. В конце концов, нужны и определенные гарантии, в том числе и по безопасности, и президента, и вообще по нашим отношениям.

Очень много вопросов, пока не закрытых в наших отношениях, США в том числе, и пока они не будут закрыты. Плюс, Тоже не будем забывать важный фактор, что эта позиция согласована с Россией, с нашим ключевым союзником. И мы видим, что тоже Россия, естественно, не спешит там как-то проявляться в этом Совете мира. Россия свои предложения озвучила, в том числе по каким-то деньгам, по своему участию. И пока тоже не видим. что этот процесс как-то окончательно решился.

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