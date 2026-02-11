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Беляев высказался о замедлении зарубежных соцмедиа в РФ

11 февраля 2026 18:01
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим ситуацию вокруг Совета мира. В гостях декан факультета журналистики БГУ Алексей Беляев.

Беляев высказался о замедлении зарубежных соцмедиа в РФ-2

Алексей Беляев, декан факультета журналистики БГУ:
И вот вы говорите: я буквально сейчас только что прочитал сообщение на одном из российских сайтов, которому я доверяю. Там выступает такой интересный политолог Александр Носович, специалист по Прибалтике. И вот он как раз там говорит, что замедление или полностью остановка Telegram, YouTube – это не выход. И говорит: берите пример с Беларуси, где при помощи, во-первых, налаживания нормальной социально-экономической жизни формируется вполне себе приемлемый социальный контракт между властью и обществом без какой-либо цензуры в интернете, без каких-либо замедлений, ограничений и так далее.

Мы, в принципе, сегодня уже выступаем для России как ориентир, на который надо равняться. Раньше нам все время говорили: вы равняетесь на Россию. А теперь, оказывается, мы будем задавать тренды для думающей, читающей публики, а также для тех, кто в принципе хочет иметь нормальную социальную стабильность, нормальные отношения между властью и обществом, где они друг другу доверяют.

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# Алексей Беляев # Григорий Азарёнок

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