Орбан осадил политиков! Неформальный саммит лидеров ЕС проходит в Бельгии

Лидеры Евросоюза собрались на неформальном саммите, чтобы обсудить как Европе выжить в новой экономической реальности. Собрание проходит в средневековом бельгийском замке. Сами европейцы вряд ли искали такой символики, но она их настигла. ЕС вот уже в который раз пытается найти ответы на вызовы будущего в интерьерах давно ушедшего прошлого.

В центре обсуждения – представленный два года назад доклад итальянского экономиста Марио Драги, который назвали спасением для европейской экономики. Однако документ из 400 рекомендаций спустя полгода реализован лишь на 11 %. За это время американские заводы получили триллионы долларов субсидий, а китайский экспорт установил очередной исторический рекорд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И теперь европейский производитель просто выдавливается с собственного рынка.

Барт Де Вевер, премьер-министр Бельгии:

Мы неконкурентоспособны и рискуем потерять нефтехимическую, сталелитейную промышленность, металлургию, а ведь это основа нашего процветания. Если вы потеряете это, у вас больше не будет стратегической автономии. Поэтому я думаю, что в 2026 году необходимо представить меры по снижению стоимости энергии, административной нагрузки на наши предприятия и защите нашего рынка от демпинговых практик со стороны других торговых блоков.

Но вместо решений на саммите снова споры. Париж настаивает на стратегии «Покупай европейское». Берлин и Стокгольм морщатся, мол, протекционизм – не выход, нужны инновации. Брюссель разводит руками, ведь полномочия комиссии ограничены. Бельгийские профсоюзы встретили саммит иронией, заявив, что дорогие закуски в замке подают в тот момент, когда рабочие теряют заводы. Они напомнили, что более 8 % их находятся на грани бедности. И встречаются такие не на периферии, а в Германии, Франции и Нидерландах.