Кадровый голод в британской армии достиг той стадии, когда добирать приходится из очередей за пособиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вербовщики получат постоянный доступ в центры занятости, чтобы вручать безработным контракт прямо у окошка с выплатами. Такую договоренность подписали Министерство обороны Британии и трудовая биржа.
За 2025 год строй британской армии покинули 14 тысяч военнослужащих. Набрали на 500 бойцов меньше. При этом безработных в стране – более 1,5 миллиона человек. 700 тысяч из них – вчерашние выпускники университетов, которым диплом не помог. И именно таких планируют упаковывать в шинель на 12 месяцев. За деньги конечно. Но ведь это не выход из бедности, а лишь отсрочка нищеты ценой молодости. Пилотный проект обкатают в Уэст-Мидлендсе. Там каждый десятый в возрасте от 18 до 24 работы не имеет, что является рекордом по стране.
Официально я теперь защитник Короны. Неофициально я – просто парень, которому надоело стоять в очереди за продуктовыми карточками. Армия дала форму и зарплату.
К тому же резервистов, чтобы не разбегались, обяжут служить до 65 лет. Кадровую течь объясняют бытовой неустроенностью, унынием и склоками. Но на самом деле люди уходят, потому что служба больше не призвание, а работа за паек. Безработным, впрочем, не до рефлексии – им бы этот паек заполучить. Оттого заявок на контракт в этом году 162 тысячи, что на 43 % больше, чем в прошлом. Только вот пока государство подгоняет массу, конвейер не справляется. Отбор зачастую застревает в медосмотрах и бюрократии.