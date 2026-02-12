Кадровый голод британской армии вынуждает набирать на службу безработных

Кадровый голод в британской армии достиг той стадии, когда добирать приходится из очередей за пособиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вербовщики получат постоянный доступ в центры занятости, чтобы вручать безработным контракт прямо у окошка с выплатами. Такую договоренность подписали Министерство обороны Британии и трудовая биржа.

За 2025 год строй британской армии покинули 14 тысяч военнослужащих. Набрали на 500 бойцов меньше. При этом безработных в стране – более 1,5 миллиона человек. 700 тысяч из них – вчерашние выпускники университетов, которым диплом не помог. И именно таких планируют упаковывать в шинель на 12 месяцев. За деньги конечно. Но ведь это не выход из бедности, а лишь отсрочка нищеты ценой молодости. Пилотный проект обкатают в Уэст-Мидлендсе. Там каждый десятый в возрасте от 18 до 24 работы не имеет, что является рекордом по стране.