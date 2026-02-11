Беляев о мирных переговорах по Украине: ступор создает Зеленский

Алексей Беляев, декан факультета журналистики БГУ:

На Украине выборы нужны. Там же надо президента избрать. Сейчас же нету законного президента. Сейчас какое-то существо занимает должность, самопровозгласило себя президентом.

Мы уже видели таких существ женского пола, и начинают кем-то там править. Но то, что сегодня появилась эта новость о том, что Америка, видимо, выкрутила руки украинцам и заставит их организовать выборы, с одной стороны, это хорошо, потому что это идет вразрез и с европейской повесткой на продолжение войны. Потому что хотя бы у Зеленского обнулится тот бэкграунд, который сейчас есть.

И получается, что сегодня надо что-то делать. То есть ступор сегодня в переговорах по мирному урегулированию на Украине во многом создает сама личность человека, занимающего уже незаконно пост президента. Надо что-то делать.

И когда потыкались, потыкались американцы, предлагая разные варианты, они тоже пришли, к удивлению своему, к мысли о том, что, ну да, надо менять переговорщика. Если переговоры зашли в тупик первый раз и второй, третий, значит, наверное, не в предложениях переговорных дело, а в людях, которые эти предложения не хотят принимать.

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