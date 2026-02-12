Полиция Бельгии провела обыск в штаб-квартире ЕК по делу о продаже недвижимости

Бельгийская полиция провела обыски в штаб-квартире Европейской комиссии в рамках расследования сделок с недвижимостью. Об этом пишет РИА Новости.

Проверки коснулись нескольких отделов, в том числе бюджетного.

Предположительно, речь идет о нарушениях, которые могли иметь место в период, когда пост еврокомиссара по бюджету был занят Йоханнесом Ханом. Теперь он является спецпосланником ЕС на Кипре.

Расследование ведет Общеевропейская прокуратура, и оно касается покупки 23 зданий бельгийским фондом SFPIM в 2024 году за 900 миллионов евро.

Представитель прокуратуры подтвердил факт сбора доказательств.

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