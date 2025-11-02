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Двое с ножом напали на пассажиров поезда Донкастер-Лондон – 10 человек госпитализированы

02 ноября 2025 07:44
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10 человек госпитализированы в результате нападения с ножом на пассажиров поезда в Англии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Девять из них – с опасными для жизни ранениями.

Двое с ножом напали на пассажиров поезда Донкастер-Лондон – 10 человек госпитализированы-2

Инцидент произошел 1 ноября в поезде, который следовал из Донкастера в Лондон. После того как стало известно о случившемся, состав совершил экстренную остановку. Вскоре преступники были взяты под стражу. Их личности пока не раскрываются. Действовали они молниеносно.

Двое с ножом напали на пассажиров поезда Донкастер-Лондон – 10 человек госпитализированы-4

Моментальные паника и крики наполнили вагоны. Мимо меня внезапно пробежал парень и крикнул, что кто-то бьет ножом буквально всех. На меня напали тоже. Моя рука вся была в крови. Я также помню, как пожилой закрыл собой девушку, защитив ее от нападавшего, но сам при этом получивший ранения головы и шеи. В конце концов поезд остановился. 

Двое с ножом напали на пассажиров поезда Донкастер-Лондон – 10 человек госпитализированы-6

Масштаб и характер атаки вызвали серьезные опасения. Британская транспортная полиция подтвердила, что изначально при реагировании на инцидент было использовано специальное кодовое слово. Этот сигнал применяется при массовых террористических нападениях. К расследованию подключились спецслужбы. Сейчас движение поездов в районе ЧП полностью остановлено.

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# ЧП # Нападение # Новости Великобритании

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