Двое с ножом напали на пассажиров поезда Донкастер-Лондон – 10 человек госпитализированы

10 человек госпитализированы в результате нападения с ножом на пассажиров поезда в Англии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Девять из них – с опасными для жизни ранениями.

Инцидент произошел 1 ноября в поезде, который следовал из Донкастера в Лондон. После того как стало известно о случившемся, состав совершил экстренную остановку. Вскоре преступники были взяты под стражу. Их личности пока не раскрываются. Действовали они молниеносно.

Моментальные паника и крики наполнили вагоны. Мимо меня внезапно пробежал парень и крикнул, что кто-то бьет ножом буквально всех. На меня напали тоже. Моя рука вся была в крови. Я также помню, как пожилой закрыл собой девушку, защитив ее от нападавшего, но сам при этом получивший ранения головы и шеи. В конце концов поезд остановился.