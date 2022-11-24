Насколько сильно может отличаться мобилизация в Беларуси, Польше и Франции? Сравнил донецкий ополченец

Владлен Татарский:

А все остальные… Кто? Бельгия? Там шутят, что в армии столько же опасности, как у охранника стоянки. Кто еще? Франция? У них есть легион, да, у них есть сильные части, но представить себе мобилизацию во Франции мне лично сложно. Я не говорю, что я недооцениваю противника, но я не представляю мобилизацию во Франции, которая очень сильно разбавлена мигрантами, которые убегали от войны, сейчас воевать за Францию они не будут. Кстати, в этом очень сильный плюс Беларуси – она практически моноэтническая страна, то есть это славяне. Там живут русские, белорусы, немножечко там живет евреев, которые жили там все время, может, сотни лет. Если мобилизация будет в Беларуси, она будет совсем другой. Там люди выросли на этой территории, жили сотни лет, и они понимают, что будут защищать. Это тоже очень важно отметить.

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