Насколько сильно может отличаться мобилизация в Беларуси, Польше и Франции? Сравнил донецкий ополченец
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим саммит ОДКБ, ход специальной военной операции и культурный фронт войны. В гостях донецкий ополченец, военный корреспондент, блогер Владлен Татарский; политолог Петр Петровский; музыкант, военный корреспондент Аким Апачев.
Григорий Азаренок, СТВ:
Мы, наверное, можем предположить, что произойдет в Западной Европе в случае мобилизации? Мы сейчас эти все вопросы отработали, увидели слабые места и можем улучшать их при наличии воли, думаю, такая воля есть, и будем это улучшать. А там, наверное, швах со всем этим.
Владлен Татарский, донецкий ополченец, военный корреспондент, блогер:
Кого мы имеем в виду под Западной Европой? Голландских мобилизованных, датских. У нас есть серьезные соперники в Европе – это Польша, которая традиционно занимает русофобскую и ярую антибелорусскую позицию. Это серьезный противник Поляки мотивированы из-за этой ненависти к нам, плюс у них большая армия.
Владлен Татарский:
А все остальные… Кто? Бельгия? Там шутят, что в армии столько же опасности, как у охранника стоянки. Кто еще? Франция? У них есть легион, да, у них есть сильные части, но представить себе мобилизацию во Франции мне лично сложно. Я не говорю, что я недооцениваю противника, но я не представляю мобилизацию во Франции, которая очень сильно разбавлена мигрантами, которые убегали от войны, сейчас воевать за Францию они не будут. Кстати, в этом очень сильный плюс Беларуси – она практически моноэтническая страна, то есть это славяне. Там живут русские, белорусы, немножечко там живет евреев, которые жили там все время, может, сотни лет. Если мобилизация будет в Беларуси, она будет совсем другой. Там люди выросли на этой территории, жили сотни лет, и они понимают, что будут защищать. Это тоже очень важно отметить.
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