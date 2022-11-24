Великобритания установила рекорд по уровню миграции

По сравнению с 2021-м это число выросло более чем на 330 тысяч. И это не все, кто пересек границу на законных основаниях. За год через Ла-Манш в Британию попали 35 тысяч нелегалов. Это вызвало раздражение как простых жителей, так и самих политиков. На власти обрушилась волна жесткой критики. Министр внутренних дел вынуждена была признаться, что правительство не смогло контролировать границы.