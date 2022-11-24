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Великобритания установила рекорд по уровню миграции

24 ноября 2022 18:40
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Новости Великобритании. Великобритания поставила исторический рекорд по уровню иммиграции. В 2022 году в Королевство прибыли полмиллиона человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Великобритания установила рекорд по уровню миграции-1

По сравнению с 2021-м это число выросло более чем на 330 тысяч. И это не все, кто пересек границу на законных основаниях. За год через Ла-Манш в Британию попали 35 тысяч нелегалов. Это вызвало раздражение как простых жителей, так и самих политиков. На власти обрушилась волна жесткой критики. Министр внутренних дел вынуждена была признаться, что правительство не смогло контролировать границы.

# Международная политика # Суэлла Браверман # Новости Великобритании # Фотофакт

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