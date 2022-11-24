Запад наращивает выпуск ракетных установок, танков и боеприпасов

Крупнейшие западные производители вооружений наращивают выпуск ракетных установок, танков и боеприпасов, чтобы удовлетворить спрос, возросший на фоне конфликта в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal. В статье, например, говорится, что в США завод по производству зенитных комплексов стал даже возвращать на работу пенсионеров, а американский концерн Lockheed на 60 % увеличивает выпуск противотанковых ракет, компания по производству беспилотников получила контракт на 200 миллионов долларов. А немецкий оборонный концерн приступил к выполнению крупного заказа на производство взрывчатых веществ.