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Запад наращивает выпуск ракетных установок, танков и боеприпасов

24 ноября 2022 18:41
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Крупнейшие западные производители вооружений наращивают выпуск ракетных установок, танков и боеприпасов, чтобы удовлетворить спрос, возросший на фоне конфликта в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запад наращивает выпуск ракетных установок, танков и боеприпасов-1

Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal. В статье, например, говорится, что в США завод по производству зенитных комплексов стал даже возвращать на работу пенсионеров, а американский концерн Lockheed на 60 % увеличивает выпуск противотанковых ракет, компания по производству беспилотников получила контракт на 200 миллионов долларов. А немецкий оборонный концерн приступил к выполнению крупного заказа на производство взрывчатых веществ.

# Оружие и боеприпасы # Фотофакт

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