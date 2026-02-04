Дугин: Путин и Лукашенко сегодня оказываются духовными фигурами

Александр Дугин, философ:

Но это совершенно что-то новое. Мир, который открылся перед нами после публикации файлов Эпштейна, – это мы подозревали что-то в таком духе, но это даже для нас неожиданность. А для других, я думаю, вообще. Тот шок, который испытало, кстати, российское общество. Мне кажется, он один из самых сильных. Потому что мы в течение СВО, да еще раньше, очень критикуем Запад официально. Но такого, мне кажется, в такое никто не верил. И вот пару дней после публикации наши российские СМИ, которые критикуют Запад, они просто в шоке молчали. Они не могли в это поверить. Потому что каким бы Запад в наших глазах не выглядел. Все-таки этого мы допустить не могли. И здесь, конечно, возникает огромный вопрос: а как себя чувствуют, интересно, сторонники Запада, сторонники пятой колонны? Мы видим, что ведь Владимир Владимирович в этой ситуации оказывается какой-то духовной фигурой. Он раньше других бросил этому Западу вызов. Он раньше других встал на защиту настоящих духовных ценностей.

И вот на самом деле думаешь: но это может делать обычный человек, ну, пусть патриот из спецслужб. Все это понятно. Но его миссия сопоставима с такими фундаментальными движениями мировой истории. Или Александр Григорьевич Лукашенко, который с тем же злом борется столько лет. Вот эти лидеры – они просто обычные люди или нет? Потому что с той стороны уже не обычные люди. То есть нижняя грань обычных людей там давно пересечена. На той стороне просто одержимые дьяволом полчища абсолютно таких носителей тоталитарного культа сатаны.

А с другой стороны – кто? Мы бы не выстояли, если бы Бог нас не поддерживал. И в этом отношении надо переосмыслить, на мой взгляд, в том числе роль и России, и Беларуси, и вообще и Китая, тех сил, которые борются против Запада. Это уже перерастает грань просто геополитического конфликта и даже конфликта цивилизации. Это становится духовной бранью между войском Архангела Михаила, в котором наши Президенты, видимо, имеют статус высоких военачальников, и армиями дьявола.

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