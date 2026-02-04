Азарёнок об оптимизации уличного освещения в Беларуси: Батька все правильно сделал

Григорий Азаренок, СТВ:

В Минске все нормально. Узкие улочки все освещаются, всё сделано с умом, но для экономии средств. Потому что, извините, пожалуйста, жить хотим хорошо, красиво в ресторанах откушивать. Надо ко всему подходить по-хозяйски. Батька абсолютно правильно сделал. Даже с точки зрения, знаете, философии. Вот книжка или фильм «Огни большого города», а вот теперь у нас не так. У нас не Лас-Вегас теперь. И нормально, и хорошо, больше душевности, больше праведности. В конце концов, вечером дома любовью надо заниматься.

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