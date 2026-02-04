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Азарёнок об оптимизации уличного освещения в Беларуси: Батька все правильно сделал

04 февраля 2026 18:32
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире с русским философом Александром Дугиным.

Азарёнок об оптимизации уличного освещения в Беларуси: Батька все правильно сделал-2

Григорий Азаренок, СТВ:
В Минске все нормально. Узкие улочки все освещаются, всё сделано с умом, но для экономии средств. Потому что, извините, пожалуйста, жить хотим хорошо, красиво в ресторанах откушивать. Надо ко всему подходить по-хозяйски. Батька абсолютно правильно сделал. Даже с точки зрения, знаете, философии. Вот книжка или фильм «Огни большого города», а вот теперь у нас не так. У нас не Лас-Вегас теперь. И нормально, и хорошо, больше душевности, больше праведности. В конце концов, вечером дома любовью надо заниматься.

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# общество # Григорий Азарёнок

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