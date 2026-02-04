Президент Литвы теряет уровень доверия граждан – опрос

Жители Литвы продолжают терять доверие к главе государства. Об этом говорят результаты опроса, проведенного Национальной компанией по изучению общественного мнения. Его итоги оказались довольно неприятны для Гитанаса Науседы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, разочаровались в президенте 54 % литовцев. В начале января таких было чуть более 42,5 %. Впервые за более чем два десятилетия глава государства воспринимается жителями страны скорее негативно, чем положительно. Литовский президент оказался лишь на четвертой строчке среди самых популярных политиков Литвы, пропустив вперед лидеров трех оппозиционных парламентских партий.