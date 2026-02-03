Лазуткин о совещании Лукашенко по Витебской области: это все равно команда, которая работает на Президента

Андрей Лазуткин, политолог:

Если вот пофантазировать, а что там дальше, через 10 лет, да там через, не знаю, 15 лет, то эти люди, которые сидят на совещании, они тоже никуда не исчезнут. Они будут принимать решения на своем каком-то уровне. Если их не научить, поработав в каждом из этих секторов, от посольства в России, заканчивая промышленностью и проблемной областью по сельскому хозяйству, вы не найдете такого управленца, как Лукашенко. Потому что надо все уметь сегодня и все знать.

Мало знать что-то, надо еще принимать нормальные решения. Потому что можно объяснить задним числом, почему в холдинге что-то сделали. Даже наша с вами программа, мы объясняем эти все минуса. Почему вот так сделали, в чем проблема. Но управленцу нужна: первое – нормальная аналитика, второе – ресурсы, и, в-третьих, нужна еще какая-то школа определенная, управленческая. Вот Президент в таком виде людей обучает. Это не просто разгром типа «вы все плохо работаете», все мы работаем, может, не очень, но он же предлагает решения: делайте вот так, вот так и вот так. Есть вещи, которых никто, кроме Президента, не научит.

Посмотрите, кстати, вот начиналось все так, довольно жестко. Но потом посмотрите на председателя правительства. Он вполне себе улыбался, был расположен. То есть все-таки нам показывают определенные вещи, но какие-то кулуарные штуки остаются немножко за кадром. Потому что если завтра вам в бой с этими людьми, вы их будете вот так прямо ругать, как это иногда кажется по телевизору. Это вопрос еще подачи информационной. Поэтому я считаю, что все равно у нас власть – это команда. Несмотря на кадровые какие-то вопросы, перетасовки, все равно это команда, которая работает на Президента.

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