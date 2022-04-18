Дорожают продукты, коммунальные услуги и топливо. В Латвии заявили, что регулировать цены не будут

Там считают, что цены на продовольствие долгое время и так были достаточно низкими. Сейчас же на стоимость продуктов питания влияют слишком много факторов. При этом в правительстве не унывают и советуют людям искать положительные стороны даже в экономическом кризисе: искать новые рынки, и возможность увеличения экспорта. Вот только что делать простым людям – никто не уточнил. Напомним, инфляция в Латвии достигла 11,5 %. Банковские аналитики прогнозируют, что к началу лета показатель приблизится уже к 15 %. Дорожает практически все, особенно продукты, топливо и коммунальные услуги. Все из-за антироссийских санкций.

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