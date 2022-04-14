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Европейцев продолжают пугать падением уровня жизни

14 апреля 2022 18:38
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Власти европейских стран продолжают пугать своих граждан падением благосостояния из-за санкций против России. Накануне правительство Германии предупредило, что надо быть готовыми к дальнейшему росту цен и жесткой экономии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европейцев продолжают пугать падением уровня жизни-1

Сегодня эту эстафету приняла Великобритания. Местные экономисты сделали мрачный прогноз об очередном повышении стоимости электроэнергии. Теперь в год британцы будут платить за свет около 3,5 тысячи долларов. Это повышение затронет как минимум 22 миллиона потребителей. И нанесет удар по бюджету большинства семей, особенно для тех, кто и так с трудом сводит концы с концами.

Европейцев продолжают пугать падением уровня жизни-4

Трудности сейчас переживает и одна из самых благополучных стран Европы – Швеция. Там инфляция побила 30-летний рекорд, достигнув 6,1 %. За год топливо подорожало почти на 47 %, электричество – на 34 %, а цены на молоко, сыр и яйца выросли почти 7 %. А в Германии могут исчезнуть с прилавков знаменитые колбасы и сосиски. Союз фермеров предупредил о грядущем дефиците мяса. Из-за ежедневно растущих в стране цен на энергоносители и корма им стало невыгодно держать животных.

Европейцев продолжают пугать падением уровня жизни-7

Впрочем, кризис затронул не только Европу. Авторитетное американское издание The Wall Street Journal провело исследование, согласно которому мировые корпорации потеряют десятки миллиардов долларов после ухода из России.

# Экономический кризис # Фотофакт

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