Европейцев продолжают пугать падением уровня жизни
Власти европейских стран продолжают пугать своих граждан падением благосостояния из-за санкций против России. Накануне правительство Германии предупредило, что надо быть готовыми к дальнейшему росту цен и жесткой экономии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня эту эстафету приняла Великобритания. Местные экономисты сделали мрачный прогноз об очередном повышении стоимости электроэнергии. Теперь в год британцы будут платить за свет около 3,5 тысячи долларов. Это повышение затронет как минимум 22 миллиона потребителей. И нанесет удар по бюджету большинства семей, особенно для тех, кто и так с трудом сводит концы с концами.
Трудности сейчас переживает и одна из самых благополучных стран Европы – Швеция. Там инфляция побила 30-летний рекорд, достигнув 6,1 %. За год топливо подорожало почти на 47 %, электричество – на 34 %, а цены на молоко, сыр и яйца выросли почти 7 %. А в Германии могут исчезнуть с прилавков знаменитые колбасы и сосиски. Союз фермеров предупредил о грядущем дефиците мяса. Из-за ежедневно растущих в стране цен на энергоносители и корма им стало невыгодно держать животных.
Впрочем, кризис затронул не только Европу. Авторитетное американское издание The Wall Street Journal провело исследование, согласно которому мировые корпорации потеряют десятки миллиардов долларов после ухода из России.