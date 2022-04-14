Европейцев продолжают пугать падением уровня жизни

Власти европейских стран продолжают пугать своих граждан падением благосостояния из-за санкций против России. Накануне правительство Германии предупредило, что надо быть готовыми к дальнейшему росту цен и жесткой экономии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня эту эстафету приняла Великобритания. Местные экономисты сделали мрачный прогноз об очередном повышении стоимости электроэнергии. Теперь в год британцы будут платить за свет около 3,5 тысячи долларов. Это повышение затронет как минимум 22 миллиона потребителей. И нанесет удар по бюджету большинства семей, особенно для тех, кто и так с трудом сводит концы с концами.

Трудности сейчас переживает и одна из самых благополучных стран Европы – Швеция. Там инфляция побила 30-летний рекорд, достигнув 6,1 %. За год топливо подорожало почти на 47 %, электричество – на 34 %, а цены на молоко, сыр и яйца выросли почти 7 %. А в Германии могут исчезнуть с прилавков знаменитые колбасы и сосиски. Союз фермеров предупредил о грядущем дефиците мяса. Из-за ежедневно растущих в стране цен на энергоносители и корма им стало невыгодно держать животных.