Инфляция в Великобритании выросла до 7%, больше всего подорожали коммунальные услуги

Новости Великобритании. Инфляция в Британии достигла самого высокого показателя с 1992 года. Об этом сообщило Национальное статистические бюро, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впрочем, и без этого заявления британцы уже ощутили на себе последствия экономических проблем. Больше всего в стране подорожали коммунальные услуги, в основном электроэнергия.