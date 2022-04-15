Инфляция в Великобритании выросла до 7%, больше всего подорожали коммунальные услуги
Новости Великобритании. Инфляция в Британии достигла самого высокого показателя с 1992 года. Об этом сообщило Национальное статистические бюро, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впрочем, и без этого заявления британцы уже ощутили на себе последствия экономических проблем. Больше всего в стране подорожали коммунальные услуги, в основном электроэнергия.
Повышение стоимости наблюдается практически по всем категориям продовольственных товаров, и ждать улучшения ситуации не стоит. Правительство Великобритании посоветовало гражданам реже включать дома свет, открывать краны с водой и по возможности отключить отопление. Разумеется, все это вызывает резкое недовольство британцев. Как показывают опросы, 57 % жителей Королевства хотят, чтобы премьер Джонсон ушел в отставку.
По сравнению с прошлым опросом, который проводился в марте, количество противников действующего главы правительства выросло на 10 %.