Экономист из США: если Украина прекратит поставки пшеницы, это сильно повлияет на мировые цены

Эран Гус, экономист (США):

Украина является одним из крупнейших экспортеров пшеницы. И если она прекратит поставки, то это сильно повлияет на мировые цены. Например, здесь, в Соединенных Штатах, это будет означать, что хлеб будет стоить дороже, а для стран третьего мира это может привести к сильному голоду, так как они не осилят такие высокие цены. А нам тоже придется дополнительно платить за товары, поступающие из Украины, а также из России.