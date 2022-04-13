Экономист из США: если Украина прекратит поставки пшеницы, это сильно повлияет на мировые цены

Всемирная торговая организация понизила прогноз роста мировой торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По расчетам организации, в 2022 году она едва достигнет 3 % вместо ожидаемых 4,7 %.
Всемирная торговая организация понизила прогноз роста мировой торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По расчетам организации, в 2022 году она едва достигнет 3 % вместо ожидаемых 4,7 %.
Эран Гус, экономист (США):
Украина является одним из крупнейших экспортеров пшеницы. И если она прекратит поставки, то это сильно повлияет на мировые цены. Например, здесь, в Соединенных Штатах, это будет означать, что хлеб будет стоить дороже, а для стран третьего мира это может привести к сильному голоду, так как они не осилят такие высокие цены. А нам тоже придется дополнительно платить за товары, поступающие из Украины, а также из России.
В ВТО также отметили, что другим фактором, влияющим на мировую торговлю, также является карантин, введенный в Китае. Он нарушил морскую торговлю, что может привести к возникновению дефицита производственных ресурсов и росту инфляции.
ВТО: российско-украинский конфликт ставит под угрозу восстановление мировой торговли после пандемии – читать здесь.