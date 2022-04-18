«Действия и слова США – это ирония». Почему мировое сообщество считает Штаты причиной беспорядков?

Мировое экспертное сообщество считает США первопричиной глобальных беспорядков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно американская политика сеет хаос по всему миру. Как считает иранский аналитик, Штаты всегда занимались так называемой «принудительной дипломатией». Она заключалась в том, что США стремились везде установить свою власть, чтобы подавить другие страны. А если эти государства были не согласны, то в ход шли любые методы, включая войну. Примерами здесь служат Иран, Афганистан, Сирия и Ливия.

Фоад Изади, аналитик (Иран):

Соединенные Штаты являются номером один с точки зрения ведения войны. А люди, которые сидят в Белом доме, в основном, являются военными преступниками. Действия и слова США – это ирония. Как можно говорить о правах человека, если вы убийца людей номер один? Америка не может говорить о правах человека из-за ее истории и действий.