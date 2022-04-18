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«Действия и слова США – это ирония». Почему мировое сообщество считает Штаты причиной беспорядков?

18 апреля 2022 07:02
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Мировое экспертное сообщество считает США первопричиной глобальных беспорядков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Действия и слова США – это ирония». Почему мировое сообщество считает Штаты причиной беспорядков?-1

Именно американская политика сеет хаос по всему миру. Как считает иранский аналитик, Штаты всегда занимались так называемой «принудительной дипломатией». Она заключалась в том, что США стремились везде установить свою власть, чтобы подавить другие страны. А если эти государства были не согласны, то в ход шли любые методы, включая войну. Примерами здесь служат Иран, Афганистан, Сирия и Ливия.

«Действия и слова США – это ирония». Почему мировое сообщество считает Штаты причиной беспорядков?-4

Фоад Изади, аналитик (Иран):
Соединенные Штаты являются номером один с точки зрения ведения войны. А люди, которые сидят в Белом доме, в основном, являются военными преступниками. Действия и слова США это ирония. Как можно говорить о правах человека, если вы убийца людей номер один? Америка не может говорить о правах человека из-за ее истории и действий.

«Действия и слова США – это ирония». Почему мировое сообщество считает Штаты причиной беспорядков?-7

Кроме того, как считают многие политические эксперты, Соединенные Штаты постоянно используют «права человека» в качестве причины для вмешательства во внутренние дела других стран. Но, при этом, американское правительство с легкостью закрывает глаза на такие же проблемы внутри собственных границ.

# Международная политика # Фоад Изади # Фотофакт

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