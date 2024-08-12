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Путин назвал цель наступления ВСУ на Курскую область

12 августа 2024 14:13
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Глава России Владимир Путин обвинил Украину в том, что своими действиями в Курской области Украина пытается усилить свою переговорную позицию в будущем. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что переговоры со стороной, которая наносит удары по гражданскому населению, гражданской инфраструктуре и угрожает объектам атомной энергетики, невозможны. 

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали наступательную операцию в Курской области, но их проникновение на территорию России было остановлено. По словам Герасимова, операция в Курской области будет продолжена до полного поражения противника и выхода к государственной границе. 

Российское Министерство обороны заявило, что на данный момент в операции потеряно 660 украинских военнослужащих и 82 единицы бронетехники, включая танки и машины БТР. Путин подчеркнул, что из-за действий Украины в регионе переговоры невозможны.

# Международная политика # Владимир Путин

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