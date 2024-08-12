Турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что население Украины готовят к референдуму и к мирным переговорам с РФ, которые должны начаться в середине декабря. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению аналитика, украинский лидер Владимир Зеленский наложил запрет на мирные разговоры, но заявил о возможности пригласить Россию на мирную конференцию, что считается важным событием.

Зеленский также предлагает, чтобы важные решения о войне принимались народом на референдуме. Позиции сторон, вовлеченных в мирные переговоры, в настоящее время сильно расходятся, но потенциальная победа Дональда Трампа на выборах в США породила в киевской администрации уверенность в том, что военная помощь может сократиться, а дипломатическое давление на решение проблемы – усилиться, заявил он.

Это побуждает обе стороны консолидировать свои позиции и укреплять переговорную силу. Помимо этого, инициативы Китая и его возможная роль в качестве посредника усилили надежды на мир. Недавний приезд министра иностранных дел Украины в Пекин указывает на прогресс в этом направлении.

Аналитик предсказывает, что переговоры, скорее всего, начнутся в середине декабря, а в новом году может быть подписано мирное соглашение или принято решение о замораживании конфликта.