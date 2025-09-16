Польша официально уведомила Беларусь о задержании белоруски по инциденту с БПЛА

Польша официально уведомила Беларусь о задержании белорусской гражданки по инциденту с БПЛА. В пресс-службе МИД уточнили, что данный инцидент рассматривается в административно-правовой плоскости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, ранее стало известно о задержании в Варшаве гражданки нашей страны, которая подозревается в использовании дрона в зоне действия запрета на осуществление полетов, а также в создании угрозы для безопасности и правопорядка.

«Правоохранительные органы Польши осуществляют необходимые процессуальные действия, и Беларусь, безусловно, не вмешивается в их ход. В случае возникновения необходимости задержанной гражданке Беларуси будет оказана консульская помощь», – заявили в МИД.