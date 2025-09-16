Прямой эфир

Польша официально уведомила Беларусь о задержании белоруски по инциденту с БПЛА

16 сентября 2025 13:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Польша официально уведомила Беларусь о задержании белорусской гражданки по инциденту с БПЛА. В пресс-службе МИД уточнили, что данный инцидент рассматривается в административно-правовой плоскости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша официально уведомила Беларусь о задержании белоруски по инциденту с БПЛА-2

Напомним, ранее стало известно о задержании в Варшаве гражданки нашей страны, которая подозревается в использовании дрона в зоне действия запрета на осуществление полетов, а также в создании угрозы для безопасности и правопорядка. 

«Правоохранительные органы Польши осуществляют необходимые процессуальные действия, и Беларусь, безусловно, не вмешивается в их ход. В случае возникновения необходимости задержанной гражданке Беларуси будет оказана консульская помощь», – заявили в МИД.

# Беларусь-Польша # Польша # МИД Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: стирание искусственной границы в 1939-м – акт восстановления исторической справедливости
16 сентября 2025 13:32

Лукашенко: стирание искусственной границы в 1939-м – акт восстановления исторической справедливости

Как снять клип за 22 секунды и с одного дубля? Рассказали солисты группы «Добрыя людзi»
16 сентября 2025 12:37

Как снять клип за 22 секунды и с одного дубля? Рассказали солисты группы «Добрыя людзi»

«Единство народов в памяти поколений» – в Минске проходит Всебелорусский патриотический форум
16 сентября 2025 11:25

«Единство народов в памяти поколений» – в Минске проходит Всебелорусский патриотический форум