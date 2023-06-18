Лазарев: «Западные спецслужбы используют националистический вопрос, чтобы страны раскалывать изнутри»

Александр Лазарев, украинский оппозиционный политик, политолог: Я полностью с вами согласен, вспомним советскую песню, что нет в России семьи такой, где не был бы памятен свой герой. России, Беларуси, Украине – речь идет о советском народе. Ведь наши предки жизни отдавали. В каждой семье есть свой герой, есть свои погибшие, есть те, которые дошли до Берлина, есть те, которым не посчастливилось, и они умерли ранее, погибли, отдавая свою жизнь за нашу свободу и за наше будущее. И то, что западные спецслужбы используют националистический вопрос, чтобы страны раскалывать изнутри, – эта идея стара, эффективна во многих смыслах. Она была эффективна в Югославии, таким же образом косовский вопрос поднимали, таким же образом развалили Югославию.

Александр Лазарев:

Помимо экономических моментов, но этнополитические игрища, которые устраивали западные спецслужбы, всегда играли им на руку, поэтому чтобы бороться с этим, необходимо взращивать государственную идею, которая строится не на национализме, не на нации, а на народе. В первую очередь на социальных благах, на братстве, на общих ценностях, на общей истории и общем будущем, на общем стремлении. Не на стремлении отдельной нации, ведь понятно, что многие страны многонациональны, и это нормально. И страны должны быть домом для наций и народов, но нельзя выпячивать что-то одно. К огромному сожалению, этнополитический вопрос в Украине всегда использовался для раскола. Вы вспомните, политики всегда играли на электоральных предпочтениях, всегда пытались сделать из западного украинца первый сорт, центральная Украина – второй, а русскоязычное население – это третий сорт. Это со времен Ющенко технология.

Если мы будем углубляться в историю, то вспомним, что было еще при Хрущеве, а если еще раньше пойти, то вспомним, когда окатоличивание Западной Украины происходило, и они возненавидели поляков за то, что окатоличивание провели, а также возненавидели русских за то, что остались при своей вере. Этот вопрос тянется издавна, необходимо купировать эти проблемы. Но, к сожалению, чтобы купировать, нужно сменить эту верхушку, которая есть в Украине и была 30 лет. Ведь те политики, которые были при власти, это выпячивали и делали все, чтобы этот вопрос поднимался остро и раскалывал народ, но ни в коем случае не сшивал. Поэтому всем нашим друзьям, братским народам единственный совет – вести правильную этнополитику и никогда не заострять внимание на национальном, нужно заострять внимание на народном вопросе, на общем будущем и на общем прошлом.

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