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Депутат Европарламента высказался о легитимности Зеленского

26 мая 2024 19:17
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Нелегитимный президент. К чему приведет наших ближайших соседей незаконная власть и почему Западу это выгодно? Ответы на эти вопросы обсудят эксперты в программе «САСС уполномочен заявить».

Депутат Европарламента высказался о легитимности Зеленского-1

Маттео Газзини, депутат Европейского парламента от Италии:
В первую очередь, я должен сказать, что в Европейском союзе мы приветствуем всех. Тем не менее каждая страна должна пройти определенный процесс, следовать европейскому пути. Но наличие в стране свободных выборов является важным критерием.

Является ли сейчас Зеленский для вас президентом Украины?

Маттео Газзини:
Как член Европарламента я не могу об этом говорить, я могу говорить о Евросоюзе. Я могу говорить только о европейских странах. А Украина не страна Евросоюза.

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# Международная политика # Владимир Зеленский

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