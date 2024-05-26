Депутат Европарламента высказался о легитимности Зеленского

Нелегитимный президент. К чему приведет наших ближайших соседей незаконная власть и почему Западу это выгодно? Ответы на эти вопросы обсудят эксперты в программе «САСС уполномочен заявить».

Маттео Газзини, депутат Европейского парламента от Италии:

В первую очередь, я должен сказать, что в Европейском союзе мы приветствуем всех. Тем не менее каждая страна должна пройти определенный процесс, следовать европейскому пути. Но наличие в стране свободных выборов является важным критерием.

Является ли сейчас Зеленский для вас президентом Украины?

Маттео Газзини:

Как член Европарламента я не могу об этом говорить, я могу говорить о Евросоюзе. Я могу говорить только о европейских странах. А Украина не страна Евросоюза.

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