Депутат Европарламента высказался о легитимности Зеленского

Нелегитимный президент. К чему приведет наших ближайших соседей незаконная власть и почему Западу это выгодно? Ответы на эти вопросы обсудят эксперты в программе «САСС уполномочен заявить».
Нелегитимный президент. К чему приведет наших ближайших соседей незаконная власть и почему Западу это выгодно? Ответы на эти вопросы обсудят эксперты в программе «САСС уполномочен заявить».
Маттео Газзини, депутат Европейского парламента от Италии:
В первую очередь, я должен сказать, что в Европейском союзе мы приветствуем всех. Тем не менее каждая страна должна пройти определенный процесс, следовать европейскому пути. Но наличие в стране свободных выборов является важным критерием.
Является ли сейчас Зеленский для вас президентом Украины?
Маттео Газзини:
Как член Европарламента я не могу об этом говорить, я могу говорить о Евросоюзе. Я могу говорить только о европейских странах. А Украина не страна Евросоюза.
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