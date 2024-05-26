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Маттео Газзини: «Ни один итальянский солдат не ступит на украинскую землю»

26 мая 2024 19:27
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Нелегитимный президент. К чему приведет наших ближайших соседей незаконная власть и почему Западу это выгодно? Ответы на эти вопросы обсудят эксперты в программе «САСС уполномочен заявить».

Маттео Газзини: «Ни один итальянский солдат не ступит на украинскую землю»-1

Маттео Газзини, депутат Европейского парламента от Италии:
Ни один итальянский солдат не ступит на украинскую землю. Повторю это снова. Сейчас идет война с Россией, а мы не хотим с ней воевать. Мы не хотим быть частью этого конфликта, мы хотим мира. И очень важно, чтобы все европейские страны следовали примеру нашего вице-президента. Было очень четко заявлено, что Италия не воюет с Россией. Наша армия не будет отправлена для участия в этом конфликте на территории Украины.

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# Международная политика

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