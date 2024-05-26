Маттео Газзини: «Ни один итальянский солдат не ступит на украинскую землю»

Маттео Газзини, депутат Европейского парламента от Италии:

Ни один итальянский солдат не ступит на украинскую землю. Повторю это снова. Сейчас идет война с Россией, а мы не хотим с ней воевать. Мы не хотим быть частью этого конфликта, мы хотим мира. И очень важно, чтобы все европейские страны следовали примеру нашего вице-президента. Было очень четко заявлено, что Италия не воюет с Россией. Наша армия не будет отправлена для участия в этом конфликте на территории Украины.

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