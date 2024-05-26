Руслан Косыгин: «Пока Зеленский у власти, война будет продолжаться»

Пока Зеленский на троне, есть ли шанс на мир? Либо же мира не будет, пока именно этот человек занимает данную должность?

Руслан Косыгин, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

На самом деле, вопрос очень интересный, животрепещущий и важный. Вопрос легитимности его сегодня – кто должен определить: легитимный или нелегитимный? По-моему, очень четкий ответ на это дан руководителями наших стран, Российской Федерации, Республики Беларусь, что решение о его легитимности должны принимать соответствующие политические и правовые органы самой Украины. А самое главное – народ Украины. Причем однозначно, все, что связано с политикой, которую сегодня проводят Зеленский и его команда, это то, что связано с продолжением войны. Как следствие, последующее его нахождение у власти так он сам для себя определил. Поэтому на сегодня с большой вероятностью можно предположить, что пока Зеленский у власти, война будет продолжаться. А это один из механизмов продвижения его политики и нахождения его у власти, как сам он для себя определил. Однозначно, Зеленский у власти – война продолжается, стратегия мира отсутствует.