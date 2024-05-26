Прямой эфир

Руслан Косыгин: «Пока Зеленский у власти, война будет продолжаться»

26 мая 2024 19:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Нелегитимный президент. К чему приведет наших ближайших соседей незаконная власть и почему Западу это выгодно? Ответы на эти вопросы обсудят эксперты в программе «САСС уполномочен заявить».

Пока Зеленский на троне, есть ли шанс на мир? Либо же мира не будет, пока именно этот человек занимает данную должность?

Руслан Косыгин: «Пока Зеленский у власти, война будет продолжаться»-1

Руслан Косыгин, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
На самом деле, вопрос очень интересный, животрепещущий и важный. Вопрос легитимности его сегодня – кто должен определить: легитимный или нелегитимный? По-моему, очень четкий ответ на это дан руководителями наших стран, Российской Федерации, Республики Беларусь, что решение о его легитимности должны принимать соответствующие политические и правовые органы самой Украины. А самое главное – народ Украины. Причем однозначно, все, что связано с политикой, которую сегодня проводят Зеленский и его команда, это то, что связано с продолжением войны. Как следствие, последующее его нахождение у власти так он сам для себя определил. Поэтому на сегодня с большой вероятностью можно предположить, что пока Зеленский у власти, война будет продолжаться. А это один из механизмов продвижения его политики и нахождения его у власти, как сам он для себя определил. Однозначно, Зеленский у власти – война продолжается, стратегия мира отсутствует.

Зеленский у власти – мира нет и не будет. Легитимность нынешнего президента (уже экс-президента) под вопросом: имеет ли он право сегодня руководить страной? То, что он власть отдавать не хочет, – это, конечно, очевидно.

Руслан Косыгин: «Пока Зеленский у власти, война будет продолжаться»-4

Франц Клинцевич, военный эксперт, лидер Российского союза ветеранов Афганистана, полковник запаса:
Вне всякого сомнения, с 21 мая Зеленский нелегитимен. Руслан Анатольевич [Руслан Косыгин – прим. ред.] абсолютно правильно сказал, сославшись на мнение лидеров наших стран, когда они в политкорректной, абсолютно четкой форме сказали: пусть сам народ определяет. Но дело же не в этом. Вы должны понимать, что дело совсем в другом. Нет такой страны, как Украина, нет власти. Есть выстроенный коллективным Западом марионеточный режим, а страна Украина – это частная военная компания, которая уже превратилась в террористическую организацию, в которой не имеет значения для тех, кто управляет, легитимен или нет.

Руслан Косыгин: «Пока Зеленский у власти, война будет продолжаться»-7

Читайте также:

Депутат Европарламента высказался о легитимности Зеленского

Военный эксперт: Зеленский хочет уйти, он наколотил уже достаточно денег

Маттео Газзини: «Ни один итальянский солдат не ступит на украинскую землю»

# Международная политика # Руслан Косыгин # Франц Клинцевич # Владимир Зеленский

Другие новости рубрики

Все новости
Зеленский стал диктатором! Как нелегитимность украинского лидера повлияет на конфликт?
26 мая 2024 17:01

Зеленский стал диктатором! Как нелегитимность украинского лидера повлияет на конфликт?

Лукашенко: многополярный мир будет, и эти безумцы приближают его своими действиями!
25 мая 2024 16:34

Лукашенко: многополярный мир будет, и эти безумцы приближают его своими действиями!

Нелегитимный президент. К чему приведёт Украину незаконная власть? Смотрите в «САСС уполномочен заявить»
25 мая 2024 14:17

Нелегитимный президент. К чему приведёт Украину незаконная власть? Смотрите в «САСС уполномочен заявить»

Лукашенко о визите Путина: «Нам война не нужна. Мы говорили только о мирных перспективах»
24 мая 2024 17:48

Лукашенко о визите Путина: «Нам война не нужна. Мы говорили только о мирных перспективах»

Лукашенко: что касается истечения полномочий Зеленского, юридической чистоты здесь нет и быть не может!
24 мая 2024 17:45

Лукашенко: что касается истечения полномочий Зеленского, юридической чистоты здесь нет и быть не может!

Лукашенко о гибели Раиси: омерзительная позиция Соединённых Штатов привела к этому
24 мая 2024 17:34

Лукашенко о гибели Раиси: омерзительная позиция Соединённых Штатов привела к этому

«От этого выиграют обе стороны». Лукашенко о формировании единой промышленной политики Беларуси и России
24 мая 2024 16:44

«От этого выиграют обе стороны». Лукашенко о формировании единой промышленной политики Беларуси и России

Роман Головченко встретится с президентом Туркменистана
24 мая 2024 08:41

Роман Головченко встретится с президентом Туркменистана

Главы МИД Беларуси и Сербии подтвердили взаимную готовность к укреплению сотрудничества
22 мая 2024 07:32

Главы МИД Беларуси и Сербии подтвердили взаимную готовность к укреплению сотрудничества

Беларусь впервые участвует в Совете министров стран ШОС
21 мая 2024 10:39

Беларусь впервые участвует в Совете министров стран ШОС

Беларусь и Азербайджан: что объединяет дружественные страны? Разбирались эксперты
20 мая 2024 18:19

Беларусь и Азербайджан: что объединяет дружественные страны? Разбирались эксперты

В Астане состоялись переговоры министров иностранных дел Беларуси и Китая
20 мая 2024 16:44

В Астане состоялись переговоры министров иностранных дел Беларуси и Китая