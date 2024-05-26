Резких изменений в политике Ирана после выборов не будет – эксперт

США подпитывают конфликт не только в Украине, но и на Ближнем Востоке. Агрессивная политика – их источник жизнедеятельности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
США подпитывают конфликт не только в Украине, но и на Ближнем Востоке. Агрессивная политика – их источник жизнедеятельности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Взять тот же Иран. После трагических событий, которые привели к гибели президента Раиси, эту страну ждут выборы, которые назначены на конец июня. Сейчас один из главных вопросов – кто станет новым лидером Ирана и приведет ли это к смене курса, особенно во внешней политике? Скорее всего, глобальных изменений не произойдет. Это в первую очередь невыгодно Америке, которой важно иметь на Ближнем Востоке раздражителя. Такого, к примеру, как Иран, чтобы была возможность регулировать цены на нефть. Ну, и есть внутриполитические особенности, которые станут преградой для резкого смена курса, считают эксперты.
Александр Тищенко, политолог:
Катастрофа, естественно, повлияла на определенные моменты, в том числе и в регионе. Стоит ожидать определенные вещи, связанные с выборами. Все-таки борьба иранских элит между собой тоже будет происходить. Потому что консерваторы, реформаторы будут искать свой электорат. Смена власти тоже имеет место. На место президента претендует и вице-президент, и глава парламента. Как оно пойдет, трудно сказать. Но резких изменений в политике Ирана не будет. Ни внешней, ни внутренней. Там более строгие формы и нормы, которые сложились в управлении государством, система выборов четка отработана. Прогнозы, что якобы может поменяться в сторону США или России, думаю, что этого не произойдет.
Генштаб вооруженных сил Ирана опубликовал предварительные результаты расследования аварии.
В президентском кортеже было три вертолета. Два других благополучно добрались до места назначения. Это важная деталь, на которую многие обратили внимание. Определенную ясность внес и президент России, отвечая в Минске на вопросы журналистов по поводу случившегося. Владимир Путин отметил, что сопровождающие лица летели на вертолетах российского производства и в тех же условиях, в том же коридоре фактически пролетели без всяких проблем. В то же время вертолет Раиси из-за санкций не смог получить должного технического обслуживания, что в результате и могло привести к трагедии. США отвергают какую-либо причастность к смерти президента Ирана. Возможно, прямого вмешательства и не было, но косвенные причины говорят об обратном.
Послушайте, что по этому поводу думает Александр Лукашенко.