Резких изменений в политике Ирана после выборов не будет – эксперт

США подпитывают конфликт не только в Украине, но и на Ближнем Востоке. Агрессивная политика – их источник жизнедеятельности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Взять тот же Иран. После трагических событий, которые привели к гибели президента Раиси, эту страну ждут выборы, которые назначены на конец июня. Сейчас один из главных вопросов – кто станет новым лидером Ирана и приведет ли это к смене курса, особенно во внешней политике? Скорее всего, глобальных изменений не произойдет. Это в первую очередь невыгодно Америке, которой важно иметь на Ближнем Востоке раздражителя. Такого, к примеру, как Иран, чтобы была возможность регулировать цены на нефть. Ну, и есть внутриполитические особенности, которые станут преградой для резкого смена курса, считают эксперты.

Александр Тищенко, политолог:

Катастрофа, естественно, повлияла на определенные моменты, в том числе и в регионе. Стоит ожидать определенные вещи, связанные с выборами. Все-таки борьба иранских элит между собой тоже будет происходить. Потому что консерваторы, реформаторы будут искать свой электорат. Смена власти тоже имеет место. На место президента претендует и вице-президент, и глава парламента. Как оно пойдет, трудно сказать. Но резких изменений в политике Ирана не будет. Ни внешней, ни внутренней. Там более строгие формы и нормы, которые сложились в управлении государством, система выборов четка отработана. Прогнозы, что якобы может поменяться в сторону США или России, думаю, что этого не произойдет. Генштаб вооруженных сил Ирана опубликовал предварительные результаты расследования аварии.